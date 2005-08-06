|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|27
|4
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|23.10.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Ахмат (Грозный)
|16.10.2005
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:4
|Динамо (Москва)
|02.10.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|25.09.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|17.09.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|4:1
|Динамо (Москва)
|11.09.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Рубин (Казань)
|27.08.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:1
|Динамо (Москва)
|20.08.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|06.08.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|Динамо (Москва)
|31.07.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Динамо (Москва)
|24.07.2005
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Динамо (Москва)
|17.07.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|10.07.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|02.07.2005
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Динамо (Москва)
|26.06.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Томь (Томск)
|18.06.2005
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Динамо (Москва)
|28.05.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:1
|Динамо (Москва)
|21.05.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Динамо (Москва)
|14.05.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|Амкар-Пермь (Пермь)
|30.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Динамо (Москва)
|23.04.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:2
|ФК Москва (Москва)
|17.04.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|5:1
|Динамо (Москва)
|09.04.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|20.03.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|12.03.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:1
|Динамо (Москва)