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    Рибейро - статистика

    Имя Нуну Рикардо
    Отчество Оливейра
    Фамилия Рибейро
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 ноября 1981 (41 год)
    Рост 173
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 27 4 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2005 1' -90' Динамо (Москва) 1:2 ЦСКА (Москва)
    23.10.2005 1' -90' Динамо (Москва) 0:1 Ахмат (Грозный)
    16.10.2005 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:4 Динамо (Москва)
    02.10.2005 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Локомотив (Москва)
    25.09.2005 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    17.09.2005 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 4:1 Динамо (Москва)
    11.09.2005 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Рубин (Казань)
    27.08.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 2:1 Динамо (Москва)
    20.08.2005 1' -90' Динамо (Москва) 0:1 Спартак (Москва)
    06.08.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:1 Динамо (Москва)
    31.07.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Динамо (Москва)
    24.07.2005 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Динамо (Москва)
    17.07.2005 1' -90' Динамо (Москва) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    10.07.2005 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Крылья Советов (Самара)
    02.07.2005 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Динамо (Москва)
    26.06.2005 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Томь (Томск)
    18.06.2005 1' -90' Ахмат (Грозный) 0:1 Динамо (Москва)
    28.05.2005 1' -90' Локомотив (Москва) 4:1 Динамо (Москва)
    21.05.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:3 Динамо (Москва)
    14.05.2005 1' -90' Динамо (Москва) 1:2 Амкар-Пермь (Пермь)
    30.04.2005 1' -90' Рубин (Казань) 2:1 Динамо (Москва)
    23.04.2005 1' -90' Динамо (Москва) 0:2 ФК Москва (Москва)
    17.04.2005 1' -90' Спартак (Москва) 5:1 Динамо (Москва)
    09.04.2005 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Сатурн (Раменское)
    20.03.2005 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Торпедо (Москва)
    12.03.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 4:1 Динамо (Москва)
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