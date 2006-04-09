Ивица Крыжанац - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Ивица
|Отчество
|.
|Фамилия
|Крыжанац
|Команда
|Сплит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1979 (43 года)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Имя
|Ивица
|Отчество
|.
|Фамилия
|Крыжанац
|Команда
|Сплит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1979 (43 года)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|12
|0
|0
|2
|0
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:1
|Локомотив (Москва)
|17.09.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|10.09.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|28.08.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|20.08.2006
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|30.07.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|23.07.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|19.07.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|12.07.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|09.04.2006
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|26.03.2006
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.03.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Сатурн (Раменское)