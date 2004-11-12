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    Бертран Нгапуну - статистика

    Имя Бертран
    Отчество .
    Фамилия Нгапуну
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 4:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
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