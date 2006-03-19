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    Оминого Темиле - статистика

    Имя Оминого
    Отчество .
    Фамилия Темиле
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 октября 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2006 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Рубин (Казань)
    19.03.2006 1' -90' Локомотив (Москва) 0:1 Крылья Советов (Самара)
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