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    Ян Флахбарт - статистика

    Имя Ян
    Отчество .
    Фамилия Флахбарт
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 марта 1978 (45 лет)
    Рост 177
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 22 0 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 4:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    29.10.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:1 Рубин (Казань)
    23.10.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.10.2005 1' -90' Спартак (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.08.2005 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    06.08.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Томь (Томск)
    30.07.2005 1' -90' Ахмат (Грозный) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.07.2005 1' -90' Динамо (Москва) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    09.07.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    02.07.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 5:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    19.06.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:2 ФК Москва (Москва)
    11.06.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Спартак (Москва)
    28.05.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Сатурн (Раменское)
    05.05.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Торпедо (Москва)
    30.04.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Локомотив (Москва)
    23.04.2005 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.04.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 ЦСКА (Москва)
    10.04.2005 1' -90' Томь (Томск) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.04.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 5:1 Ахмат (Грозный)
    20.03.2005 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    12.03.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 4:1 Динамо (Москва)
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