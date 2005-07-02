|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|22
|0
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|29.10.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Рубин (Казань)
|23.10.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.10.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.08.2005
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|06.08.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Томь (Томск)
|30.07.2005
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.07.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|09.07.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|02.07.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|19.06.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:2
|ФК Москва (Москва)
|11.06.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Спартак (Москва)
|28.05.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|05.05.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|30.04.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|23.04.2005
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.04.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|10.04.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.04.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:1
|Ахмат (Грозный)
|20.03.2005
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|12.03.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:1
|Динамо (Москва)