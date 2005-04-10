|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Москва
|11
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:2
|ФК Москва (Москва)
|06.11.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|3:2
|Шинник (Ярославль)
|23.07.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|16.07.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|3:1
|Спартак (Москва)
|09.07.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|25.06.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|12.06.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|23.04.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:2
|ФК Москва (Москва)
|16.04.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.04.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|ФК Москва (Москва)