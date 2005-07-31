|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|26
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Спартак (Москва)
|23.10.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|16.10.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|01.10.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|24.09.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|18.09.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|10.09.2005
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|27.08.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Томь (Томск)
|21.08.2005
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|31.07.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Динамо (Москва)
|23.07.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.07.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|02.07.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|ФК Москва (Москва)
|25.06.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|22.06.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|18.06.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|11.06.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|28.05.2005
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|21.05.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|15.05.2005
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|23.04.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|16.04.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|10.04.2005
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|02.04.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|20.03.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Шинник (Ярославль)
|12.03.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)