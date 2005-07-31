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    Михаил Старостяк - статистика

    Имя Михаил
    Отчество Владимирович
    Фамилия Старостяк
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 октября 1973 (49 лет)
    Рост 176
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 26 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:3 Спартак (Москва)
    23.10.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:0 Шинник (Ярославль)
    16.10.2005 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Шинник (Ярославль)
    01.10.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:3 Торпедо (Москва)
    24.09.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Шинник (Ярославль)
    18.09.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:1 Крылья Советов (Самара)
    10.09.2005 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Шинник (Ярославль)
    27.08.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Томь (Томск)
    21.08.2005 1' -90' Ахмат (Грозный) 0:1 Шинник (Ярославль)
    31.07.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Динамо (Москва)
    23.07.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    09.07.2005 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Шинник (Ярославль)
    02.07.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 ФК Москва (Москва)
    25.06.2005 1' -90' Спартак (Москва) 1:1 Шинник (Ярославль)
    22.06.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 ЦСКА (Москва)
    18.06.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Сатурн (Раменское)
    11.06.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:2 Локомотив (Москва)
    28.05.2005 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Шинник (Ярославль)
    21.05.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    15.05.2005 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Шинник (Ярославль)
    23.04.2005 1' -90' Томь (Томск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    16.04.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Ахмат (Грозный)
    10.04.2005 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Шинник (Ярославль)
    02.04.2005 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    20.03.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:2 Шинник (Ярославль)
    12.03.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
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