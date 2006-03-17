|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|06.07.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|14.05.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:4
|Локомотив (Москва)
|07.05.2006
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|29.04.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|16.04.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|08.04.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|31.03.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|26.03.2006
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|17.03.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Томь (Томск)