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    Агуадо Омар Перес - статистика

    Имя Агуадо Омар
    Отчество Марио
    Фамилия Перес
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 1976 (46 лет)
    Рост 175
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 19 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.10.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 ЦСКА (Москва)
    21.10.2006 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    15.10.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Томь (Томск)
    30.09.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:6 Ростов (Ростов-на-Дону)
    23.09.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Динамо (Москва)
    16.09.2006 1' -90' Торпедо (Москва) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    10.09.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    27.08.2006 1' -90' ФК Москва (Москва) 4:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    13.08.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Локомотив (Москва)
    31.07.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    16.07.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:2 Крылья Советов (Самара)
    06.07.2006 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    13.05.2006 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    06.05.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:2 Сатурн (Раменское)
    23.04.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Шинник (Ярославль)
    17.04.2006 1' -90' Динамо (Москва) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    08.04.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Торпедо (Москва)
    26.03.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 4:0 ФК Москва (Москва)
    19.03.2006 1' -90' Рубин (Казань) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
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