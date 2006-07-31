|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|19
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.10.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|21.10.2006
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|15.10.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Томь (Томск)
|30.09.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:6
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.09.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Динамо (Москва)
|16.09.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.09.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.08.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|4:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.08.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|31.07.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|16.07.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Крылья Советов (Самара)
|06.07.2006
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.05.2006
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|06.05.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Сатурн (Раменское)
|23.04.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|17.04.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|08.04.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|26.03.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:0
|ФК Москва (Москва)
|19.03.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)