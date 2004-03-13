|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|4:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|08.11.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Рубин (Казань)
|02.10.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|ФК Москва (Москва)
|25.09.2004
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.05.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.04.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|07.04.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|ЦСКА (Москва)
|21.03.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|13.03.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Торпедо (Москва)