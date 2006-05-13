|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.08.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|4:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|20.08.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Рубин (Казань)
|13.08.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|31.07.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|23.07.2006
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.07.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Крылья Советов (Самара)
|10.07.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|06.07.2006
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.05.2006
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|06.05.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Сатурн (Раменское)
|30.04.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.04.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|26.03.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:0
|ФК Москва (Москва)
|19.03.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)