|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|15
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.10.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:2
|Сатурн (Раменское)
|29.08.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|16.08.2004
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|19.05.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Рубин (Казань)
|15.05.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|09.05.2004
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|02.05.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|25.04.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|17.04.2004
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|10.04.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|07.04.2004
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|Сатурн (Раменское)
|03.04.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Динамо (Москва)
|27.03.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:2
|Сатурн (Раменское)
|19.03.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:2
|Спартак (Москва)
|13.03.2004
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Сатурн (Раменское)