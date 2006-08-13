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    Жан - статистика

    Имя Виллер
    Отчество Соуза Оливейра
    Фамилия Жан
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 ноября 1979 (43 года)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 21 0 0 9 1
    Спартак 1 0 0 0 0
    Зенит 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:2 Динамо (Москва)
    25.10.2006 1' -90' Спартак (Москва) 3:2 Динамо (Москва)
    20.10.2006 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    01.10.2006 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    23.09.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Динамо (Москва)
    17.09.2006 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    10.09.2006 1' -90' Сатурн (Раменское) 3:0 Динамо (Москва)
    27.08.2006 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Томь (Томск)
    19.08.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Динамо (Москва)
    13.08.2006 1' -90' Динамо (Москва) 2:3 ЦСКА (Москва)
    25.07.2006 1' -90' ФК Москва (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    19.07.2006 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Рубин (Казань)
    11.07.2006 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Динамо (Москва)
    15.05.2006 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Спартак (Москва)
    07.05.2006 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Динамо (Москва)
    29.04.2006 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Луч (Владивосток)
    17.04.2006 1' -90' Динамо (Москва) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    09.04.2006 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 3:2 Динамо (Москва)
    31.03.2006 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Сатурн (Раменское)
    26.03.2006 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Динамо (Москва)
    18.03.2006 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Шинник (Ярославль)
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