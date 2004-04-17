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    Мартин Гашек - статистика

    Имя Мартин
    Отчество .
    Фамилия Гашек
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 октября 1969 (53 года)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 16 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.07.2004 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (Москва)
    07.07.2004 1' -90' Динамо (Москва) 2:4 Локомотив (Москва)
    03.07.2004 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:0 Динамо (Москва)
    23.05.2004 1' -90' Динамо (Москва) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    19.05.2004 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:2 Динамо (Москва)
    16.05.2004 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 ФК Москва (Москва)
    08.05.2004 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Динамо (Москва)
    02.05.2004 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    25.04.2004 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:1 Динамо (Москва)
    17.04.2004 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Рубин (Казань)
    11.04.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Динамо (Москва)
    07.04.2004 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Торпедо (Москва)
    03.04.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Динамо (Москва)
    27.03.2004 1' -90' Динамо (Москва) 5:0 Ротор (Волгоград)
    20.03.2004 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 ЦСКА (Москва)
    13.03.2004 1' -90' Спартак (Москва) 2:2 Динамо (Москва)
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