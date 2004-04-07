|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|14
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (Москва)
|03.07.2004
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:0
|Динамо (Москва)
|23.05.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.05.2004
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:2
|Динамо (Москва)
|16.05.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|08.05.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Динамо (Москва)
|02.05.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|25.04.2004
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:1
|Динамо (Москва)
|11.04.2004
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Динамо (Москва)
|07.04.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|03.04.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Динамо (Москва)
|27.03.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|5:0
|Ротор (Волгоград)
|20.03.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|13.03.2004
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:2
|Динамо (Москва)