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    Валерий Алескаров - статистика

    Имя Валерий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Алескаров
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 августа 1971 (51 год)
    Рост 190
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2003 1' -90' Рубин (Казань) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    20.09.2003 1' -90' Уралан (Элиста) 1:1 Рубин (Казань)
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