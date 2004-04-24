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    Кристиан Тудор - статистика

    Имя Кристиан
    Отчество .
    Фамилия Тудор
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 августа 1982 (40 лет)
    Рост 189
    Вес 81
    Статистика по турнирам
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