|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Москва
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2004
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|ФК Москва (Москва)
|16.10.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|02.10.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|ФК Москва (Москва)
|11.07.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:0
|Рубин (Казань)
|07.07.2004
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|23.05.2004
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:1
|Алания (Владикавказ)
|01.05.2004
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:3
|Алания (Владикавказ)
|24.04.2004
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Алания (Владикавказ)