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    Леандро - статистика

    Имя Леандро Лесса
    Отчество Азеведо
    Фамилия Леандро
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 августа 1980 (42 года)
    Рост 173
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.03.2004 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Амкар-Пермь (Пермь)
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