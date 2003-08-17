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    Мехмет Аксу - статистика

    Имя Мехмет
    Отчество .
    Фамилия Аксу
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 января 1980 (43 года)
    Рост 180
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 ЦСКА (Москва)
    17.08.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Локомотив (Москва)
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