|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|15
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|5:1
|Торпедо (Москва)
|23.10.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|02.10.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Томь (Томск)
|06.08.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:1
|Локомотив (Москва)
|30.07.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|23.07.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:0
|Рубин (Казань)
|17.07.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|09.07.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|02.07.2005
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Рубин (Казань)
|26.06.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.06.2005
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Рубин (Казань)
|12.06.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|28.05.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|21.05.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ахмат (Грозный)
|20.03.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Рубин (Казань)