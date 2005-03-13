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    Тони Койл - статистика

    Имя Тони
    Отчество Дэвид
    Фамилия Койл
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 октября 1976 (46 лет)
    Рост 184
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.03.2005 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
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