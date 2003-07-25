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    Ведран Целишчак - статистика

    Имя Ведран
    Отчество .
    Фамилия Целишчак
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июля 1982 (40 лет)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-Металлург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2003 1' -90' Торпедо (Москва) 3:0 Торпедо-Металлург (Москва)
    25.07.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
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