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    Густаво Пинто - статистика

    Имя Густаво
    Отчество .
    Фамилия Пинто
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 1979 (43 года)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФК Москва 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.04.2004 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 ФК Москва (Москва)
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