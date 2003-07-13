|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|9
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|4:3
|Сатурн (Раменское)
|05.10.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|23.08.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Сатурн (Раменское)
|16.08.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|09.08.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|02.08.2003
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|26.07.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:2
|Спартак (Москва)
|19.07.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|13.07.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|Динамо (Москва)