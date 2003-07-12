|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|Крылья Советов (Самара)
|20.09.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:2
|Черноморец (Новороссийск)
|31.08.2003
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|24.08.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|16.08.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|06.08.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|02.08.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|19.07.2003
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|Черноморец (Новороссийск)
|12.07.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:3
|Спартак (Москва)