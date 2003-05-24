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    Бай Гей Ндьяга - статистика

    Имя Бай Гей
    Отчество .
    Фамилия Ндьяга
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 октября 1975 (47 лет)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 2 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2003 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Рубин (Казань)
    24.05.2003 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:1 Рубин (Казань)
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