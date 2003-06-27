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    Флавиу де Соуза - статистика

    Имя Флавиу
    Отчество Пинту
    Фамилия де Соуза
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 марта 1980 (42 года)
    Рост 183
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 17 0 0 5 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    25.10.2003 1' -90' Уралан (Элиста) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    19.10.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:4 Торпедо (Москва)
    04.10.2003 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.09.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:3 Крылья Советов (Самара)
    13.09.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Торпедо-Металлург (Москва)
    31.08.2003 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    24.08.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    16.08.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Сатурн (Раменское)
    27.06.2003 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    23.06.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Ротор (Волгоград)
    18.06.2003 1' -90' Динамо (Москва) 3:2 Черноморец (Новороссийск)
    11.06.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Рубин (Казань)
    31.05.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    25.05.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.05.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:5 Локомотив (Москва)
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