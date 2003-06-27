|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|17
|0
|0
|5
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|25.10.2003
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|19.10.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Торпедо (Москва)
|04.10.2003
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|Черноморец (Новороссийск)
|27.09.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|Крылья Советов (Самара)
|13.09.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Торпедо-Металлург (Москва)
|31.08.2003
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|24.08.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|16.08.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|27.06.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|23.06.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|18.06.2003
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:2
|Черноморец (Новороссийск)
|11.06.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Рубин (Казань)
|31.05.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|25.05.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.05.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:5
|Локомотив (Москва)