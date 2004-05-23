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    Дмитрий Ровнейко - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Ровнейко
    Команда Неман
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 мая 1980 (42 года)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 13 0 0 0 0
    Ротор 6 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.10.2004 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    02.10.2004 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Ротор (Волгоград)
    25.09.2004 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    19.09.2004 1' -90' Локомотив (Москва) 0:1 Ротор (Волгоград)
    11.09.2004 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Сатурн (Раменское)
    29.08.2004 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 ФК Москва (Москва)
    17.07.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 ЦСКА (Москва)
    07.07.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Сатурн (Раменское)
    03.07.2004 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:3 Торпедо (Москва)
    23.05.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Ротор (Волгоград)
    15.05.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Шинник (Ярославль)
    08.05.2004 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 2:1 Торпедо (Москва)
    02.05.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Рубин (Казань)
    25.04.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    18.04.2004 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:5 Торпедо (Москва)
    03.04.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    28.03.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Локомотив (Москва)
    20.03.2004 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Торпедо (Москва)
    13.03.2004 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:4 Торпедо (Москва)
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