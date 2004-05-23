Дмитрий Ровнейко - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Ровнейко
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Ровнейко
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|13
|0
|0
|0
|0
|Ротор
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.2004
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|02.10.2004
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|25.09.2004
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.09.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|11.09.2004
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|29.08.2004
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|17.07.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|07.07.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Сатурн (Раменское)
|03.07.2004
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:3
|Торпедо (Москва)
|23.05.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|15.05.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|08.05.2004
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|02.05.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Рубин (Казань)
|25.04.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.04.2004
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:5
|Торпедо (Москва)
|03.04.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|28.03.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|20.03.2004
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|13.03.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Торпедо (Москва)