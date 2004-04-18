Виктор Карпенко - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Карпенко
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1977 (45 лет)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Карпенко
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1977 (45 лет)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|14
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2004
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|14.07.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|07.07.2004
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|23.05.2004
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|19.05.2004
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|15.05.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|08.05.2004
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Рубин (Казань)
|01.05.2004
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|25.04.2004
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|18.04.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|11.04.2004
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Динамо (Москва)
|07.04.2004
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|28.03.2004
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)