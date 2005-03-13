|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|11
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|18.06.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|15.06.2005
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|12.06.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|28.05.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|22.05.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|30.04.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:2
|Томь (Томск)
|23.04.2005
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|09.04.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|13.03.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Рубин (Казань)