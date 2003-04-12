|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Динамо (Москва)
|12.07.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:3
|Спартак (Москва)
|27.06.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|23.06.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|18.06.2003
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:2
|Черноморец (Новороссийск)
|11.06.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Рубин (Казань)
|18.05.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:5
|Локомотив (Москва)
|23.04.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|19.04.2003
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|12.04.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|06.04.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)