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    Радостин Станев - статистика

    Имя Радостин
    Отчество .
    Фамилия Станев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 июля 1975 (47 лет)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 16 -22 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    25.10.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 4:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    16.10.2003 1' -90' Локомотив (Москва) 6:1 Шинник (Ярославль)
    05.10.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Сатурн (Раменское)
    28.09.2003 1' -90' Динамо (Москва) 1:2 Шинник (Ярославль)
    20.09.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:2 Ротор (Волгоград)
    09.08.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Уралан (Элиста)
    31.05.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Торпедо (Москва)
    24.05.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.05.2003 1' -90' Уралан (Элиста) 0:2 Шинник (Ярославль)
    11.05.2003 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Шинник (Ярославль)
    04.05.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:2 Рубин (Казань)
    24.04.2003 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:0 Шинник (Ярославль)
    19.04.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Динамо (Москва)
    12.04.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Шинник (Ярославль)
    06.04.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Локомотив (Москва)
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