|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|16
|-22
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|25.10.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.10.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|6:1
|Шинник (Ярославль)
|05.10.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|28.09.2003
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|20.09.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|Ротор (Волгоград)
|09.08.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Уралан (Элиста)
|31.05.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|24.05.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.05.2003
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|11.05.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|04.05.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|Рубин (Казань)
|24.04.2003
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|19.04.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Динамо (Москва)
|12.04.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|06.04.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Локомотив (Москва)