|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:3
|Спартак (Москва)
|27.06.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|23.06.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|11.06.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Рубин (Казань)
|31.05.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|12.04.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|06.04.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)