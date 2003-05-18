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    Р. Бовио - статистика

    Имя Р.
    Отчество .
    Фамилия Бовио
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1982 (41 год)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2003 1' -90' Уралан (Элиста) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.10.2003 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Черноморец (Новороссийск)
    02.08.2003 1' -90' Рубин (Казань) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    26.07.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Динамо (Москва)
    19.07.2003 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.06.2003 1' -90' Динамо (Москва) 3:2 Черноморец (Новороссийск)
    11.06.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Рубин (Казань)
    31.05.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    25.05.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.05.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:5 Локомотив (Москва)
    04.05.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    23.04.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 ЦСКА (Москва)
    19.04.2003 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    06.04.2003 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
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