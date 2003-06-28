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    Клеонесио да Силва - статистика

    Имя Клеонесио
    Отчество Карлос
    Фамилия да Силва
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 апреля 1976 (46 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 21 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Сатурн (Раменское)
    31.08.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Сатурн (Раменское)
    23.08.2003 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Сатурн (Раменское)
    16.08.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Сатурн (Раменское)
    09.08.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    02.08.2003 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:1 Сатурн (Раменское)
    26.07.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 3:2 Спартак (Москва)
    19.07.2003 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Сатурн (Раменское)
    13.07.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:1 Динамо (Москва)
    28.06.2003 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Сатурн (Раменское)
    23.06.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Рубин (Казань)
    11.06.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 4:1 Ротор (Волгоград)
    25.05.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    09.05.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:2 ЦСКА (Москва)
    04.05.2003 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Сатурн (Раменское)
    23.04.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    19.04.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 2:3 Сатурн (Раменское)
    12.04.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Шинник (Ярославль)
    06.04.2003 1' -90' Уралан (Элиста) 0:0 Сатурн (Раменское)
    23.03.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Торпедо (Москва)
    15.03.2003 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Сатурн (Раменское)
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