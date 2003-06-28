|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|21
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|31.08.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|23.08.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Сатурн (Раменское)
|16.08.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|09.08.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|02.08.2003
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|26.07.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:2
|Спартак (Москва)
|19.07.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|13.07.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|Динамо (Москва)
|28.06.2003
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|23.06.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Рубин (Казань)
|11.06.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|4:1
|Ротор (Волгоград)
|25.05.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|09.05.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:2
|ЦСКА (Москва)
|04.05.2003
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|23.04.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|19.04.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|2:3
|Сатурн (Раменское)
|12.04.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|06.04.2003
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|23.03.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|15.03.2003
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Сатурн (Раменское)