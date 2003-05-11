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    Т. Кухар - статистика

    Имя Т.
    Отчество .
    Фамилия Кухар
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 августа 1976 (46 лет)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 16 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    25.10.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 4:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    16.10.2003 1' -90' Локомотив (Москва) 6:1 Шинник (Ярославль)
    28.09.2003 1' -90' Динамо (Москва) 1:2 Шинник (Ярославль)
    20.09.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:2 Ротор (Волгоград)
    16.08.2003 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Шинник (Ярославль)
    19.06.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    12.06.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:2 Шинник (Ярославль)
    24.05.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    11.05.2003 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Шинник (Ярославль)
    04.05.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:2 Рубин (Казань)
    19.04.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Динамо (Москва)
    12.04.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Шинник (Ярославль)
    06.04.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Локомотив (Москва)
    23.03.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Шинник (Ярославль)
    16.03.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
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