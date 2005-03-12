|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|8
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|4:1
|Динамо (Москва)
|10.07.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|02.07.2005
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Динамо (Москва)
|26.06.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Томь (Томск)
|18.06.2005
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Динамо (Москва)
|28.05.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:1
|Динамо (Москва)
|12.03.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:1
|Динамо (Москва)