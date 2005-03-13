|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|9
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ахмат (Грозный)
|15.05.2005
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:3
|Рубин (Казань)
|30.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Динамо (Москва)
|23.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|09.04.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Рубин (Казань)
|02.04.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:1
|Рубин (Казань)
|20.03.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Рубин (Казань)
|13.03.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Рубин (Казань)