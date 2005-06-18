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    Рован Хендрикс - статистика

    Имя Рован
    Отчество .
    Фамилия Хендрикс
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 ноября 1979 (43 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 17 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 4:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    27.08.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Рубин (Казань)
    20.08.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 ФК Москва (Москва)
    07.08.2005 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    30.07.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Сатурн (Раменское)
    23.07.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    09.07.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    02.07.2005 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    25.06.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:2 ЦСКА (Москва)
    18.06.2005 1' -90' Томь (Томск) 1:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    12.06.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Ахмат (Грозный)
    28.05.2005 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    21.05.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:3 Динамо (Москва)
    01.05.2005 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    23.04.2005 1' -90' Рубин (Казань) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    16.04.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    10.04.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Спартак (Москва)
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