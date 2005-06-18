|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|27.08.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Рубин (Казань)
|20.08.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|07.08.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|30.07.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|23.07.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.07.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|02.07.2005
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|25.06.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|18.06.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|12.06.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Ахмат (Грозный)
|28.05.2005
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|21.05.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Динамо (Москва)
|01.05.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.04.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.04.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Спартак (Москва)