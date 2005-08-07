|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|16
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|30.10.2005
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.10.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Томь (Томск)
|15.10.2005
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|25.09.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|18.09.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|10.09.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|27.08.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Рубин (Казань)
|20.08.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|07.08.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|30.07.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|23.07.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|17.07.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|01.05.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.04.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)