Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джафет Зване - статистика

    Имя Джафет
    Отчество .
    Фамилия Зване
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 1974 (49 лет)
    Рост 175
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 16 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    30.10.2005 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    23.10.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Томь (Томск)
    15.10.2005 1' -90' Ахмат (Грозный) 2:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
    25.09.2005 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    18.09.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Локомотив (Москва)
    10.09.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    27.08.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Рубин (Казань)
    20.08.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 ФК Москва (Москва)
    07.08.2005 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    30.07.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Сатурн (Раменское)
    23.07.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    17.07.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Торпедо (Москва)
    01.05.2005 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    23.04.2005 1' -90' Рубин (Казань) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    16.04.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    • Читайте нас: 
    11