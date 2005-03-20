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    Конде Идальго - статистика

    Имя Конде
    Отчество .
    Фамилия Идальго
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июня 1976 (46 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.04.2005 1' -90' Ахмат (Грозный) 1:0 Сатурн (Раменское)
    20.03.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Амкар-Пермь (Пермь)
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