|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-Металлург
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|10.05.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|24.04.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|19.04.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|2:3
|Сатурн (Раменское)
|05.04.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|0:1
|Динамо (Москва)
|22.03.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|15.03.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|0:0
|Спартак (Москва)