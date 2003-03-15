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    Ю. Валлерстедт - статистика

    Имя Ю.
    Отчество .
    Фамилия Валлерстедт
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 марта 1978 (44 года)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-Металлург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.03.2003 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Торпедо-Металлург (Москва)
    15.03.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 0:0 Спартак (Москва)
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