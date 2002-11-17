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    Сергей Тимофеев - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Тимофеев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июня 1981 (41 год)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2002 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:1 Ротор (Волгоград)
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