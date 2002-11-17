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    О. Шургиев - статистика

    Имя О.
    Отчество .
    Фамилия Шургиев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 января 1984 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уралан 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2002 1' -90' Уралан (Элиста) 0:1 Анжи (Махачкала)
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