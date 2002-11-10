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    Мариус Брату - статистика

    Имя Мариус
    Отчество .
    Фамилия Брату
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 февраля 1973 (50 лет)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уралан 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2002 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Уралан (Элиста)
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