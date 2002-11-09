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    Самюэль Огунсания - статистика

    Имя Самюэль
    Отчество .
    Фамилия Огунсания
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 марта 1980 (43 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2002 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Спартак (Москва)
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