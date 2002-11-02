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    Юрий Улюмджиев - статистика

    Имя Юрий
    Отчество Олегович
    Фамилия Улюмджиев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 декабря 1981 (41 год)
    Рост 183
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уралан 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2002 1' -90' Уралан (Элиста) 0:1 Анжи (Махачкала)
    02.11.2002 1' -90' Уралан (Элиста) 0:1 Торпедо (Москва)
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