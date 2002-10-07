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    Хадис Зубанович - статистика

    Имя Хадис
    Отчество .
    Фамилия Зубанович
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сараево
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 1978 (45 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.10.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 1:0 Анжи (Махачкала)
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