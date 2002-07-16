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    Владимир Васин - статистика

    Имя Владимир
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Васин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 января 1983 (40 лет)
    Рост 172
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-ЗИЛ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.07.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 2:2 Уралан (Элиста)
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